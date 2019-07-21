Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на досрочных выборах в парламент Украины, но не стали нарушать правила и раскрывать, какую партию поддержали.
— Кажется, мне достаточно уже штрафов, — сказал лидер Незалежной на просьбу журналистов показать бюллетень.
Дело в том, что на выборах президента он продемонстрировал, куда поставил галочку, и ему пришлось оплатить штраф в 32 доллара.
Ранее в Киеве проголосовал лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Явка к полудню на выборы составила около 13%.
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