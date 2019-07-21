Полиция арестовала подозреваемого в исчезновении двух россиянок в Мюнхене

Мария и её 16-летняя дочь Татьяна 13 июля покинули квартиру в Мюнхене, собираясь пройтись по магазинам.

Полиция ФРГ задержала и арестовала подозреваемого по делу об исчезновении двух россиянок в Мюнхене, Германия. Об этом 21 июля сообщила газета Bild.

Как сообщает издание, 41-летний Роман Х., супруг пропавшей Марии Г., был задержан вечером 21 июля. Выдан ордер на арест подозреваемого. Мужчина является поздним переселенцем в ФРГ. Они с Марией зарегистрировали брак в российском консульстве Мюнхена.

Мария и её 16-летняя дочь Татьяна 13 июля в 15:00 мск покинули квартиру в Мюнхене, собираясь пройтись по магазинам. После этого контакта с ними не было.

Как отметили в полиции, такое поведение является крайне нетипичным, поэтому россиянок внесли в список пропавших без вести. В пятницу, 19 июля, в правоохранительных органах не исключили вероятность убийства или совершения в отношении них насильственного преступления.