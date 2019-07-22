Депутат Рады предсказал Украине "катастрофическое" будущее после выборов

По его словам, те избиратели, которые действительно выступают за мир, — просто не голосуют.

Украину может ждать "катастрофическое" будущее, поскольку пока на внеочередных выборах в Верховную раду лидирует "партия войны", заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Ранее политик заявил телеканалу "112 Украина", что причиной низкой явки на востоке страны стало то, что те, кто выступает за мир, — просто не голосуют.

— Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины, — сказал он.

По словам Рабиновича, без активного участия жителей Восточной Украины в избирательном процессе происходит "безумие".

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. По итогам обработки 7,20% голосов на первом месте оказалась партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". С большим отрывом от остальных партия получила 41,30% голосов, согласно предварительным данным. Однако эксперты сомневаются в том, что после выборов Зеленский начнёт делать то, о чём ранее заявлял.