Робот Фёдор заговорил

Робот Фёдор получил функцию голосового помощника и теперь может вести беседы с космонавтами, рассказали РИА "Новости" в госкорпорации "Роскосмос".

В пресс-службе также сообщили, что робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), или Skybot F-850, на данный момент проходит подготовку к полёту на МКС в ракетно-космической корпорации "Энергия", в которой участвуют специалисты НПО "Андроидная техника".

— Подготовка ведётся и по части его адаптации к воспроизведению и восприятию человеческой речи. Планируется, что таким образом он будет обмениваться данными с членами экипажа, — рассказали в "Роскосмосе".

Ранее Фёдор в преддверии полёта на МКС получил новое имя — Skybot F-850. Первого российского робота-космонавта планируют отправить в космос 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". Также перед полётом на МКС Фёдора уменьшили, чтобы тот свободно перемещался в космических отсеках.