Украина намерена помешать выдаче российских паспортов в Донбассе

Украинские власти пока не придумали конкретных мер, однако намерены отреагировать на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в надежде прекратить этот процесс. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.

— Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так, — приводит его слова агентство.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. В ответ его украинский коллега Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы, но для упрощённого получения гражданства Украины.