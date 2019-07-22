Украина намерена помешать выдаче российских паспортов в Донбассе

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Фото © ТАСС / Александр Река

Украинские власти пока не придумали конкретных мер, однако намерены отреагировать на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса в надежде прекратить этот процесс. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.

Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так, — приводит его слова агентство.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. В ответ его украинский коллега Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы, но для упрощённого получения гражданства Украины.

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