Трамп обсудил будущее Huawei в США с главами Google, Intel и Cisco

Президент США Дональд Трамп принял участие во встрече с главами крупнейших телекоммуникационных компаний страны, на которой обсуждалась судьба находящейся в американском чёрном списке китайской компании Huawei. Об этом сообщает WSJ.

— В ходе встречи главы компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничения... в отношении закупок и продаж телекоммуникационного оборудования компании Huawei, — отмечается в публикации.

Помимо этого был поднят ряд других актуальных вопросов, среди которых быстроразвивающийся американский рынок труда, несправедливость в мировой торговле и 5G-технологии.

Также сообщается, что по итогам встречи, на которой присутствовали главы компаний Google, Intel, Cisco и других, американский лидер пообещал более оперативно рассмотреть вопрос относительно выдачи компаниям из США разрешений на торговлю с Huawei.

Причиной таких сложностей в сотрудничестве с китайским гигантом для американских компаний является тот факт, что Huawei находится в чёрном списке Министерства торговли США и для ведения бизнеса с ней необходимы специальные разрешения, выдача которых, несмотря на "разрешение" Трампа, идёт, судя по всему, не очень быстрыми темпами.