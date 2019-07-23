Губернатор Хабаровского края: Сгоревший лагерь работал без разрешения

Погибшей в результате сильного пожара девочке должно было сегодня исполниться 11 лет.

Проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря на территории базы отдыха "Холдоми", где вечером в результате пожара погиб ребёнок и пострадали ещё несколько, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный, — сказал Фургал на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Он распорядился проверить работу комиссии, изучавшей базу отдыха, и изъять все протоколы. На заседании КЧС отметил, что разрешения проверяющая комиссия не выдавала.

Председатель КЧС Анатолий Литвинчук на заседании призвал закрыть все палаточные лагеря, которые сейчас действуют на территории края.

Литвинчук также отметил, что погибшей при пожаре девочке должно было сегодня исполниться 11 лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что МЧС проверяло лагерь под Хабаровском, где при пожаре погиб ребёнок.

Состояние пострадавших в лагере под Хабаровском детей остаётся "на грани"