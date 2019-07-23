Венесуэла показала на видео нарушение госграниц самолётом США

Национальное телевидение Венесуэлы показало кадры, подтверждающие нарушение американским самолётом-разведчиком границ страны, которое произошло в небе 19 июля.

На видеозаписи показан непосредственно разведчик США, а также подробно расписаны переговоры пилотов перехватчиков с наземной диспетчерской службой. На одном из кадров виден непосредственно экран радара.

Кроме того, была детально показана схема пролёта американского самолёта-шпиона, согласно которой ВВС Венесуэлы приблизились к не отвечавшему на запросы диспетчеров объекту, находящемуся глубоко в воздушном пространстве Боливарианской Республики.

Примечательно, что, судя по записи, венесуэльские Су-30 держали приличную дистанцию от самолёта США и ни на какое "агрессивное сопровождение", о котором ранее заявлял Пентагон, это не похоже, за исключением разве жестикуляций пилотов истребителей, призывающих идти на снижение либо менять курс.