Лайфу стали известны возможные причины пожара в лагере под Хабаровском

В результате возгорания погибла девочка, пострадало 12 человек, в том числе семь детей.

Причиной пожара в оздоровительном лагере в Хабаровском крае могла стать детская шалость, неисправность электрооборудования или неправильная эксплуатация электрооборудования. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

По словам собеседника, точная причина возгорания будет определена после проведения экспертиз. Вся проводка и электронагревательный прибор, установленный в одной из палаток, были изъяты сотрудниками Следственного комитета России.

Как ранее писал Лайф, вечером 22 июля в оздоровительном лагере на территории ГК "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. Всего там было 26 палаток, 20 сгорели. По данным местного детского омбудсмена, на месте находилось 170 детей, одна девочка погибла. Сегодня ей должно было исполниться 11 лет. Сейчас трое детей в коме. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за обогревателя в палатке, в частности из-за оставленных на нём футболки или полотенца.