Суд продлил меру пресечения для сестёр Хачатурян

Девушкам нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.

Мосгорсуд продлил до 28 октября меру пресечения в виде запрета определённых действий всем трём сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Действия обвиняемых квалифицировали как убийство по предварительному сговору. По этой статье девушкам может грозить до пятнадцати лет лишения свободы, а вот младшую из сестёр (Марию) сначала будут лечить — возможно, принудительно.

Напомним, что 27 июля прошлого года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.