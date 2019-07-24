Робот Фёдор стал пользователем "Твиттера"

43

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Робот Фёдор, которого теперь зовут Skybot F-850, стал пользователем "Твиттера". В его аккаунте уже появилась первая запись.

Всем привет! Я Skybot F-850. Для своих — просто Фёдор, — написал робот.

В посте он также выложил видео, в котором показал, как знакомится с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирует отправиться в космос 22 августа.

Ранее Лайф рассказывал, что первый российский робот-космонавт заговорил в преддверии своего полёта в космос.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×