Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в тату-студиях

Вирус может передаваться через инструменты, которые не прошли стерилизацию, напоминают в московском Депздраве.

Врачи в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом напомнили россиянам о риске подхватить вирус в салонах красоты и тату-студиях. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням московского Департамента здравоохранения Светлана Сметанина.

Медик напомнила, что гепатиты В и С могут подцепить не только люди, которые употребляют наркотики или ведут незащищённую половую жизнь с частой сменой партнёров.

— Уход за ногтями, татуаж, татуировки, прокалывание ушей и других частей тела — эти процедуры достаточно популярны. Однако многие не задумываются или не знают, что таким образом существует возможность заразиться гепатитом, — рассказывает она.

Сметанина добавила, что вирус может передаваться через инструменты, которые не прошли стерилизацию. По её словам, многие инфицированные не знают о своей болезни, и, к примеру, если во время процедуры произошла микротравма и появилась кровь у клиента — носителя гепатита В или С, то без обработки существует вероятность передачи инфекции следующему клиенту через этот инструмент. При этом отмечается, что вода и обычные дезинфицирующие средства не убивают инфекцию.

— Перед началом процедуры обязательно удостоверьтесь, что многоразовые инструменты в запечатанном крафт-пакете прошли стерилизацию в автоклаве в течение 30 минут или сухожаре при температуре 160 градусов по Цельсию в течение 60 минут. Специальный индикатор на пакете должен иметь розовый, бежевый или коричневый цвет, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что обработке подлежат все металлические инструменты, которыми выполняются процедуры.

Ранее психологи объяснили желание иметь татуировку следствием мазохизма и недовольства собой.