В Армении арестован фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

В Армении арестован фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает РИА "Новости".

Ранее суд арестовал восемь фигурантов дела, а главный подозреваемый — Оганес Айрапетян — был объявлен в международный розыск.

Напомним, молодой человек, принимавший участие в боевых действиях в Сирии, погиб в массовой драке в Красногорском районе Подмосковья. Белянкин вступился за других избиваемых толпой людей. Его друг рассказал Лайфу подробности произошедшего. По его словам, парень пытался отстреливаться от нападавших.