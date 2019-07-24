Девушка пожаловалась на "Победу" в "гагачат" и уже через 5 минут получила ответ

Представители авиакомпании уверяют, что москвичка и её спутница виноваты сами — вовремя не явились на посадку.

Подруги Наталья Гончарова и Юлия Иванова утром 23 июля должны были вылететь из Москвы в Калининград рейсом "Победы". Девушки заранее прошли регистрацию, в 6:45 мск сдали багаж, но так и не попали в самолёт, вылетавший в 8:00 мск. В авиакомпании заявили, что москвички опоздали, в результате их не пустили на борт воздушного судна, а багаж сняли с рейса.

Как рассказала Лайфу Юлия Иванова, к выходу на посадку она и подруга подошли ко времени, указанному в посадочном талоне. Девушка утверждает, что их имена не объявляли по громкой связи как опаздывающих на рейс.

— Мы находились рядом с выходом на посадку, никакой активности рядом с ним не было. Когда мы подошли ещё ближе, одна из сотрудниц, просто оглянувшись на нас, пошла спокойно к автобусу, а нам сказали: "Вы опоздали, гейт закрыт, сесть вы не можете, "Победа" не ждёт". Самое непонятное в этой ситуации — это то, что не было объявления, называли все рейсы, кроме этого, — поделилась Иванова.

По её словам, представители авиакомпании общались "достаточно хамским тоном". Возмещать деньги за "сгоревшие" билеты девушкам не стали.

— Нас очень удивило, что они потратили время, чтобы отыскать наш багаж и доставить нам его обратно. После этого мы начали писать во все сети посты и отмечать "Победу". Никакой реакции не было до того момента, пока мы не отписались в "гагачат". Буквально через 5−10 минут нам "Победа" обеим написала в директ, — сообщила пассажирка.

С представителями авиакомпании девушки общались буквально весь вчерашний вечер. Они уверяют, что подруги подошли к выходу на посадку спустя шесть минут после её окончания.

— Мы и на стойке информации запросили объявление, у меня есть аудиозапись, на которой нам подтверждают, что в 7:22 мск делалось объявление, что посадка начата, а в 7:30 она уже закончилась. "Победа" не смогла прокомментировать 8-минутную посадку и продолжает активно давить на то, что мы опоздали на рейс по собственной вине, — пояснила Иванова.

В справочной службе аэропорта Внуково девушкам заявили, что объявление фамилий опаздывающих пассажиров по громкой связи делается только на усмотрение конкретной авиакомпании.

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