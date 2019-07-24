"Нафтогаз" предложил "Газпрому" и ЕК обсудить транзит газа

Трёхсторонняя встреча может состояться в середине сентября в Брюсселе, где находится штаб-квартира Еврокомиссии.

"Нафтогаз" выступил с предложением к "Газпрому" и Еврокомиссии о проведении технических консультаций до будущей министерской встречи России, Украины и ЕК, на которой будет обсуждаться транзит газа. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

— Нет причин уже сейчас не назначать дату следующей трёхсторонней встречи… Но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии, — отметил Витренко.

Трёхсторонняя встреча может пройти 16 сентября в Брюсселе. Напомним, что ранее Витренко писал о прекращении транзита российского газа через Украину после окончания 2019 года. В свою очередь европейские трейдеры заявили о подрыве доверия к Украине как к партнёру по газу.