Эколог согласился, что в России много "вторых Чернобылей"

"Усольехимпром" десятки лет сбрасывал ртутьсодержащие отходы. Кроме того, на заводе хранятся ёмкости с опасными веществами.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков согласился с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, которая заявила, что на предприятии "Усольехимпром" может произойти "второй Чернобыль".

— Таких "Усольев" у нас по всей России... Потому что как только попустительство со стороны властей и надзорных органов есть, естественно, никакой капиталист не будет вкладывать деньги в экологические программы, — отметил эколог, чьи слова приводит портал News.ru.

По словам эксперта, в ситуации с "Усольехимпромом" необходимо возбудить уголовное дело по факту нанесённого окружающей среде серьёзного ущерба и найти виновных.

Напомним, что ранее в Росприроднадзоре заявили о потенциальной экологической катастрофе на предприятии в Иркутской области, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС. "Усольехимпром" занимается производством хлора и других веществ. Собственники предприятия выкачали из него всё возможное и бросили на произвол судьбы. Сейчас в корпусах завода хранятся ёмкости с опасными веществами. Кроме того, территория предприятия нуждается в демеркуризации из-за сильного заражения ртутью.

Согласно данным Росгидромета, Усолье-Сибирское вошло в список 22 городов России с самым загрязнённым воздухом.