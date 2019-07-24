В МИД рассказали о состоянии задержанных в КНДР российских моряков

Дипломаты уже встретились с членами экипажа судна "Сянхайлинь-8". Они настаивают, чтобы северокорейская сторона обеспечила их всем необходимым.

Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации с задержанными российскими моряками. Об этом в среду сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

— Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Напомним, северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находилось 17 моряков. Позднее стало известно, что 15 из них являются гражданами России. Дипломаты встретились с экипажем судна.