Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в палаточном лагере "Холдоми"

В ближайшее время глава государства ждёт доклада от Следственного комитета, который выясняет причины пожара и определяет круг ответственных лиц.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью детей в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Заявление прозвучало в ходе совещания главы государства с членами правительства, на котором, в частности, Путину доложили о ходе восстановления затопленных районов Иркутской области, где, к сожалению, тоже не обошлось без жертв.

— У нас в Хабаровском крае произошла большая трагедия — дети погибли. И я, во-первых, хочу сказать слова соболезнования семьям погибшим и выразить надежду на быстрое выздоровление, восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого всё необходимое, — отметил президент.

Путин отметил, что в ближайшее время ждёт доклада от Следственного комитета о ходе расследования этого чрезвычайного происшествия.

Напомним, 22 июля в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре ребёнка.