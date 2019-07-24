Путин: Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности

Президент России Владимир Путин считает, что народ Киргизии должен объединиться вокруг ее действующего лидера. Такое мнение он выразил, комментируя итоги встречи с Алмазбеком Атамбаевым, который покинул пост главы республики в 2017 году.
— Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства, — заявил Путин.
Он отметим, что Киргизия является для России союзником, близким государством, которое пережило уже несколько внутриполитических потрясений.
— А если быть более точным, как минимум, два, — напомнил российский лидер. — И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться. Это в интересах народа Кыргызстана .
Ранее стало известно, что Путин принял в Кремле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На встрече обсуждалась ситуация в республике и в регионе в целом. Сообщалось, что экс-президент Киргизии отправился в Москву с российской авиабазы в Канте.
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