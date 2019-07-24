Путин: Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности

Эта республика является для России близким союзником, пережившим уже несколько внутриполитических потрясений.

Президент России Владимир Путин считает, что народ Киргизии должен объединиться вокруг ее действующего лидера. Такое мнение он выразил, комментируя итоги встречи с Алмазбеком Атамбаевым, который покинул пост главы республики в 2017 году.

— Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства, — заявил Путин.

Он отметим, что Киргизия является для России союзником, близким государством, которое пережило уже несколько внутриполитических потрясений.

— А если быть более точным, как минимум, два, — напомнил российский лидер. — И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться. Это в интересах народа Кыргызстана .

Ранее стало известно, что Путин принял в Кремле экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. На встрече обсуждалась ситуация в республике и в регионе в целом. Сообщалось, что экс-президент Киргизии отправился в Москву с российской авиабазы в Канте.