Пережившему нападение в Анкаре белорусскому дипломату провели операцию

Раненный в результате нападения в центре Анкары белорусский дипломат Александр Поганшев перенёс операцию и сейчас идёт на поправку. Об этом журналистам сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Дипломата доставили в больницу, где ему успешно провели операцию. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату, — заявил Чавушоглу.

Он также отметил, что власти Турции на самых разных уровнях следят за ситуацией, включая и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, вечером 24 июля в Анкаре было совершено нападение на советника-посланника Посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Инцидент произошёл в тот момент, когда дипломат гулял со своим сыном в парке. Преступник выстрелил четыре раза в Поганшева, после чего покончил жизнь самоубийством у себя дома. Анкара полностью исключает политические мотивы данного инцидента.