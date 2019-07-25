На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются еда, вода и топливо

На задержанном пограничниками КНДР российском судне "Сянхайлинь-8" заканчиваются продукты питания, вода и топливо. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-судовладельца.

— Сейчас направлены все силы, чтобы ускорить проведение проверки [судна], чтобы судно скорее вернулось домой, потому что всё заканчивается у них: и провизия, и топливо, — заявил собеседник агентства.

О готовности помочь в освобождении судна заявил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов. Он подчеркнул, что для этого организация постарается выйти на связь с профсоюзом КНДР.

Ранее Лайф рассказывал, что в КНДР задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находится 15 граждан России. По информации МИД РФ, состояние наших сограждан оценивается как удовлетворительное.