Московский зоопарк: Панда Жуи полюбил жонглировать, а Дин — спать

Ничего необычного в поведении животных замечено не было — оно постепенно меняется по мере их взросления.

Панды Жуи и Диндин, которых России передали в аренду на 15 лет в знак особого доверия КНР, равнодушны к посетителям Московского зоопарка. Каждый медведь нашёл себе занятие по душе — самец полюбил воду и жонглировать мячом, а самка — компактные игрушки, сообщает агентство "Москва".

— Самец — Жуи — открыт, уверен в себе, весел. Любит большие игрушки, крепкие деревья и жонглировать мячом. Для него очень важна вода — сразу же садится даже в небольшую лужицу. Самочка — Диндин — сдержана, осторожна, аккуратна. Очень любит спать на горке из брёвен, свесив лапы с перил, — рассказали в зоопарке.

По словам сотрудников зоопарка, по отношению к посетителям медведи ведут себя довольно равнодушно — практически не обращают внимания на людей. В вольерах, где содержатся панды, установлены звукоизоляционные стёкла. В поведении панд ничего необычного замечено не было — оно постепенно меняется по мере их взросления.

Как ранее писал Лайф, Жуи и Диндин не отстают от своих сородичей, за сутки съедая не менее 30 килограммов бамбука.