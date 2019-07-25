СБУ показала кадры задержания российского танкера

На записи присутствуют капитан судна, другие моряки, украинские правоохранители и понятые.

Служба безопасности Украины показала кадры задержания в порту в Одесской области российского танкера NEYMA. На видео один из правоохранителей разговаривает с экипажем судна на русском языке, как и мужчина, чей голос звучит за кадром.

— Давайте поднимемся, чтобы я огласил, дочитал, здесь темно, — говорит мужчина, лица которого не видно — оно заблюрено.

После задержания на борту судна были проведены обыски, экипаж корабля допросили, а документы изъяли. В СБУ утверждают, что танкер NEYMA осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.