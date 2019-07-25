СБУ провела обыски на борту задержанного российского танкера

Сотрудники спецслужб уточнили, что в ходе обысков были изъяты различные документы, бортовой журнал, записи радиопереговоров.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски на задержанном ранее в порту в Одесской области российском танкере NEYMA. В ходе следственных мероприятий был допрошен экипаж, изъяты документы, сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице ведомства в "Фейсбуке".

— Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия — обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, — говорится в сообщении.

Как писал Лайф, ранее Служба безопасности Украины распространила сообщение о задержании российского танкера NEYMA. Как утверждают в СБУ, судно осенью 2018 года якобы блокировало украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, моряков задержали, а позднее арестовали на время следствия. 17 июля 2019 года суд удовлетворил ходатайство сотрудников Следственного управления ФСБ России и продлил срок ареста украинских моряков ещё на три месяца.