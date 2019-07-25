Экипаж задержанного СБУ российского танкера вернут на родину через Молдавию

Экипаж задержанного на Украине судна отвезут на территорию Молдавии, откуда моряки будут доставлены на родину. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России.

Омбудсмен Татьяна Москалькова провела беседу с украинской коллегой Людмилой Денисовой. По её словам, десять человек сейчас в автобусе и направляются в сторону Молдавии.

Ранее в четверг СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Позднее на борту судна были проведены обыски, экипаж корабля допросили, а документы изъяли. В СБУ утверждают, что танкер NEYMA осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.