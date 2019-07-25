Экипаж задержанного СБУ российского танкера пересёк границу Молдавии

Сам танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.

Моряки задержанного на Украине российского танкера Neyma уже пересекли границу Молдавии, откуда вскоре вылетят на родину. Об этом Лайфу сообщили в аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Информацию о местонахождении наших граждан она получает по телефону от своей украинской коллеги, уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Само судно, как уже сообщал Лайф, остаётся в украинском Измаиле. Сотрудники СБУ провели обыски на его борту. Сообщалось, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.

О задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области стало известно сегодня утром. На борту находилось десять российских моряков, Лайф публиковал их имена. По заявлениям украинской стороны, именно этот танкер осенью 2018 года якобы блокировал их военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.