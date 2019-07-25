Лайф публикует имена моряков задержанного СБУ российского танкера

На борту задержанного на Украине российского танкера Neyma находилось десять человек. В распоряжении Лайфа оказался список членов экипажа корабля:
Дробязга И.В.
Чайкин А.Р.
Карыпов С.А.
Карпов С.Н.
Седых С.Н.
Кузнецов Л.Н.
Пасечник М.И.
Дерябкин И.С.
Трофимов К.В.
Горбенко Е.В.
По предварительным данным, в ближайшее время экипаж задержанного судна отвезут на территорию Молдавии, откуда моряки будут доставлены на родину. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России.
Ранее в четверг СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Позднее на борту судна были проведены обыски, экипаж корабля допросили, а документы изъяли. В СБУ утверждают, что танкер Neyma осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.