Лайф публикует имена моряков задержанного СБУ российского танкера

Согласно документам, судно направлялось из краснодарского порта Кавказ в Турцию для проведения там ремонта, но сделало остановку в украинском порту Измаил.

На борту задержанного на Украине российского танкера Neyma находилось десять человек. В распоряжении Лайфа оказался список членов экипажа корабля:

Дробязга И.В.

Чайкин А.Р.

Карыпов С.А.

Карпов С.Н.

Седых С.Н.

Кузнецов Л.Н.

Пасечник М.И.

Дерябкин И.С.

Трофимов К.В.

Горбенко Е.В.

По предварительным данным, в ближайшее время экипаж задержанного судна отвезут на территорию Молдавии, откуда моряки будут доставлены на родину. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России.

Ранее в четверг СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Позднее на борту судна были проведены обыски, экипаж корабля допросили, а документы изъяли. В СБУ утверждают, что танкер Neyma осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Украинцы будут находиться под арестом до конца октября.