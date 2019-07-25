АвтоВАЗ в третий раз за год поднимет цены на все модели Lada

Рост продаж компании за первые шесть месяцев года составил 2,5% в годовом выражении.

АвтоВАЗ с 1 августа намерен поднять цены на все свои модели. Об этом сообщает портал Lada Online со ссылкой на уведомление, которое получили все официальные дилеры марки.

Цены вырастут примерно на 1% (или 5–7 тысяч рублей). Таким образом, это будет уже третье повышение цен за год. В первый день июля стоимость автомобилей Lada Granta и Lada Vesta поднялась на пять тысяч рублей. А в начале года прошло увеличение на 2,5–3%.

За первые шесть месяцев 2019 года продажи ООО "АвтоВАЗ" выросли на 2,5% в годовом выражении. В июне же снизились на 2%.

Ранее сообщалось, что конвейер компании остановят на три недели.