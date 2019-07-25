Зарезавший девушку в Подмосковье нанёс ей 20 ножевых ранений

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте инцидента работают следователи.

Мужчина, зарезавший 27-летнюю девушку на детской площадке в подмосковном Раменском, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений. Личность нападавшего уже установлена, ведётся его розыск, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте инцидента работают следователи, они допрашивают очевидцев.

Мотивы совершения преступления пока не называются.

Как рассказали Лайфу свидетели расправы, зарезавший девушку мужчина скрылся на автомобиле белого цвета. Машину нашли в Ногинском районе, почти в 50 километрах от места трагедии.