Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Раменском

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве девушки во дворе дома в подмосковном Раменском. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на официального представителя ГУ МВД РФ по Московской области Татьяну Петрову.

Отмечается, что задержанным оказался мужчина 1981 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

Ранее Лайф рассказывал о жутком преступлении в Раменском, где неизвестный убил девушку во дворе жилого дома. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на той же машине.

Момент убийства девушки попал на видео.