Момент убийства девушки на детской площадке в Подмосковье попал на видео

Опубликовано видео, на котором запечатлён момент убийства девушки на детской площадке в подмосковном Раменском. Кадры публикует Mash.

На кадрах видно, как убийца подходит со спины, говорит несколько слов и наносит ножевые удары. После спокойно уходит с площадки. Всё это время его никто не пытается остановить.

Напомним, 27-летнюю девушку убили прямо на детской площадке во дворе многоэтажки. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на той же машине. Правоохранительные органы уже обнаружили автомобиль, на котором скрылся убийца и успел доехать почти до Ногинска.

Брат убитой девушки заявил Лайфу, что она могла за себя постоять.