Лайфу стала известна личность подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье

По информации Лайфа, подозреваемым в убийстве 27-летней девушки во дворе жилого дома в подмосковном Раменском оказался некий Артём Шустов 1981 года рождения.

Кроме того, стало известно, что задержанный — бывший любовник погибшей, с которым она встречалась два года. Любопытно, но в их отношениях постоянно присутствовали ссоры.

Ранее Лайф рассказывал о жутком преступлении в Раменском, где неизвестный убил девушку во дворе жилого дома. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на той же машине. Сейчас преступник задержан.