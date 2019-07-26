Посольство США на Украине похвалило Киев после задержания российского танкера

Посольство США на Украине одобрило действия Киева, который задержал российский танкер в порту Измаил Одесской области. Сообщение размещено в аккаунте дипмиссии в "Твиттере".

— То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твёрдо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами, — говорится в заявлении американского посольства.

В дипмиссии добавили, что это "хороший прецедент для мирного разрешения споров".

Как уже сообщал Лайф, задержанное судно Nika Spirit остаётся в украинском порту Измаил Одесской области. Сотрудники СБУ провели обыски на его борту. Стало известно, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте. Члены экипажа вернулись в Россию.

Джабаров — о задержании российского танкера СБУ: Попахивает пиратством настоящим