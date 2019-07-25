Джабаров — о задержании российского танкера СБУ: Попахивает пиратством настоящим

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что задержание Службой безопасности Украины российского танкера является неправомерным шагом и похожим на пиратство. Об этом сообщает портал "360".

По его словам, в том инциденте, который произошёл в Керченском проливе, "было совершено конкретное деяние", а именно нарушение украинскими моряками государственной границы.

— Они сейчас задержали корабль в своём порту, не имея никаких оснований. Сейчас самое время разбираться Международному трибуналу — попахивает пиратством настоящим, — отметил он.

Как сообщал Лайф, в СБУ утверждают, что танкер NEYMA осенью 2018 года якобы блокировал украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Судно было задержано, на его борту провели обыски, изъяли документы и допросили экипаж. На опубликованных СБУ кадрах видно, что с командой корабля украинцы общались на русском языке.