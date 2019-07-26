На несогласованной акции 27 июля будут отлавливать уклонистов от армии

Наличие военного билета или отсрочки — тоже не панацея: документы проверят с особым пристрастием, чтобы обеспечить осенний призыв.

Среди участников несанкционированной акции 27 июля в Москве будут искать уклонистов от военной службы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

— Анализ проведённых массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников высока доля лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, — указали в ведомстве. — В связи с этим 27 июля планируется задействовать специальные группы по выявлению указанных граждан с целью их последующего призыва.

К слову, в телеграм-каналах прошла информация, что работа в этом направлении будет вестись с особым пристрастием. Так, "Товарищ Майор" выяснил, что у молодых людей призывного возраста среди участников акции 27 июля проверят законность получения военного билета. Планируются запросы в медучреждения, чтобы выяснить, сколько раз туда обращался тот или иной гражданин по выявленному заболеванию. В обязательную программу войдёт и плотное взаимодействие с военно-учётными столами учебных заведений на предмет посещаемости того или иного студента, а также качества учёбы.

Исключение составят только те призывники, у которых есть отсрочка по инвалидности или семейному положению, например, юноши из многодетной семьи.

Как уже сообщал Лайф, не зарегистрированные в Мосгордуму кандидаты хотят вывести своих сторонников на улицы. Однако к ответственности могут привлечь как организаторов митинга, так и его участников.

Столичная прокуратура и полиция уже призвали москвичей и гостей столицы не участвовать в массовых мероприятиях на Тверской 27 июля ввиду их незаконности. Аналогичную позицию высказал и Совет по правам человека: идите в суды, а не на улицы.