Врачи назвали тяжёлым состояние Инны Чуриковой

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Народная артистка СССР Инна Чурикова. Фото © Facebook / Ленком Московский государственный театр

Актриса находится с 18 июля в больнице, куда была доставлена после падения со сцены во время спектакля в театре "Русская песня".

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя больницы, в которой она находится.

— Состояние тяжёлое, — уточнил собеседник агентства.

Напомним, что народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Сообщалось, что в результате падения артистка сломала два ребра, но в "Ленкоме" заявили, что актриса получила только ушибы.

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