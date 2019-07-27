Стали известны сроки спуска на воду подлодки-носителя ядерных "Посейдонов"

Подлодки и беспилотники "Посейдон" в течение пары лет будут проходить совместные испытания.

Атомную подводную лодку спецназначения "Хабаровск" проекта 09851 собираются спустить на воду в Северодвинске на заводе "Севмаш" до конца года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Проект подлодки "Хабаровск" не разглашается, однако известно, что она станет штатным носителем беспилотных аппаратов "Посейдон". Весной этого года на "Севмаше" прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки другого проекта 09852 "Белгород". Лодки этого проекта лишь испытывают "Посейдон".

— "Белгород" является испытательным носителем "Посейдона", штатным носителем будет лодка другого проекта — 09851 "Хабаровск", которая должна быть спущена на воду в этом году. Её достройка будет вестись на плаву, — цитирует агентство своего собеседника.

Как сообщал Лайф, ВМФ может принять беспилотник "Посейдон" на вооружение к 2021 году. АПЛ "Белгород" планируют ввести в состав флота в 2020 году, "Хабаровск" — в 2022 году.

Подробнее прочитать о том, какие разрушения противнику может причинить новый подводный беспилотник, можно в нашем материале "Армагеддон из глубины. Почему российский "Посейдон" пугает НАТО".