Два росгвардейца получили травмы во время несанкционированного митинга в Москве

У них оказались обожжены глаза от распыления перцового газа неизвестными митингующими.

Два сотрудника Росгвардии получили травмы в результате действий участников несанкционированной акции протеста в центре Москвы сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сегодня в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции в Москве, — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он добавил, что военнослужащим оказали медицинскую помощь. Их здоровью ничто не угрожает.

Грибакин отметил, что сотрудники Росгвардии вместе с коллегами из других правоохранительных органов "профессионально и в рамках полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга".

Ранее полиция сообщила о задержании 295 человек на этой акции.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о несанкционированном митинге, отмечал, что порядок в городе будет обеспечен.