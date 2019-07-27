В США заявили, что Северная Корея создала новое ядерное оружие

В докладе отмечается, что в распоряжении КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб.

КНДР создала 12 ядерных ракет с момента первой встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом, ссылаясь на доклад разведывательного управления Минобороны США, сообщает газета The Wall Street Journal.

В документе говорится, что Северная Корея ведёт довольно активную деятельность в ряде объектов. Таким образом, можно предположить, что в стране продолжают создавать ядерное оружие.

Также разведчики США зафиксировали деятельность большого количества людей и доставку контейнеров на объектах, где могут разрабатываться ядерные ракеты. В докладе отмечается, что в распоряжении КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб.

Напомним, ранее в Южной Корее заявили, что КНДР испытала ракеты нового типа. СМИ предположили, что они относятся к типу KN23 или его модификации.