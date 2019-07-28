ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США

В период пребывания в этой зоне воздушное судно не связывалось с венесуэльскими диспетчерами.

Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.

— Сегодня американские самолёты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения, — сказано в сообщении.

Согласно данным ВС Венесуэлы, в зону ответственности аэропорта Майкетии вошёл самолёт EP-3E Aries II. В период пребывания в этой зоне он не связывался с венесуэльскими диспетчерами.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что самолёт США нарушил государственные границы страны. В ответ на это Вашингтон обвинил Каракас в "угрожающем" поведении венесуэльского Су-30.