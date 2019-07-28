КНДР отпустила задержанное российское судно

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Фото © Twitter/CGTN

Задержанное в КНДР 17 июля российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, информирует Посольство России в Северной Корее.

— 27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен, — написало диппредставительство в своём твиттере.

Напомним, представители КНДР задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого было 15 граждан РФ. На судне постепенно кончались запасы продуктов, воды и топлива, но вскоре северокорейские власти выразили готовность помочь с этой проблемой.

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