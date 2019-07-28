Жителей Приангарья эвакуировали из-за угрозы второй волны наводнения

Как уточнили местные власти, в пяти пунктах временного размещения находится 372 человека, в том числе 89 детей.

В Иркутской области прошла эвакуация более ста жителей приангарских районов из-за возможности очередной волны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

— В связи с прогнозом повышения уровня воды в реке Ие Тулунского района в превентивных целях проведена эвакуация людей, проживающих в возможных зонах подтопления: из населённых пунктов Красное Озеро и Евдокимово (64 человека находятся у родственников, 4 человека находятся в МКУК "КДЦ" села Бадар), из населённых пунктов Одон и Харантей (61 человек находится в МОУ "Владимировская СОШ"), — говорится в сообщении регионального ведомства.

Как уточнили спасатели, в настоящее время ведутся работы по обустройству каналов для отвода прибывающей воды. В Тулуне уже подтоплено около 70 придворовых территорий. А в Черемховском районе на протяжении одного километра подтоплен участок автомобильной дороги Голуметь — Новостройка.

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших. Однако 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.