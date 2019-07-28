Бари Алибасов обвинил сына в побеге с 20 миллионами

Основатель группы "На-На" посетовал, что из этой суммы он не получил от отпрыска даже "100 рублей на лекарства".

Продюсер Бари Алибасов заявил, что сын заработал на истории вокруг его отравления средством для очистки "Крот" 20 миллионов рублей и не поделился с ним. Музыкант пожаловался, что отпрыск пиарился, когда отец находился при смерти.

— Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел, — сказал продюсер изданию "Семь дней" на вопрос, сколько он заработал на шумихе вокруг своей болезни.

Ранее Лайф писал, что Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. Более недели он провёл в искусственной коме.

Всё это время Алибасов-младший активно сотрудничал со СМИ — рассказывал подробности отравления, сообщал о пропаже и чудесном обнаружении любимого сфинкса отца Чучи. Придя в себя, Алибасов-старший не на шутку разозлился на отпрыска. Сообщалось даже, что продюсер лишил сына наследства за пиар на его болезни.