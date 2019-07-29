Соратник Зеленского о переименовании России в Московию: Калька неудачников

Депутат также выразил уверенность, что такие заявления свидетельствуют о неадекватности.

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал инициативу переименовать Россию в Московию и заявил, что единственным результатом Майдана стала "легализация нацизма". Об этом он сообщил в интервью изданию "Страна.ua".

Речь идёт о предложении его однопартийца Никиты Потураева переименовать Россию. По словам Бужанского, это противоречит здравому смыслу.

— К сожалению, это калька неудачников вроде Петра Алексеевича (Порошенко. — Прим. ред.), — сказал он.

Депутат также выразил уверенность, что такие заявления свидетельствуют о "неадекватности".

— Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьёзным людям, то мы должны быть серьёзными людьми, — добавил он.

Более того, политик раскритиковал решение экс-президента Петра Порошенко ввести праздник "День освобождения от Советского Союза". По его словам, бывшие власти воспитали часть населения в антисоветском духе, но при этом не имеют возможности "дать нормальную экономику, образование, медицину".

— История уже написана, и все прекрасно знают, кто завёл людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма, — подчеркнул депутат.

Ранее член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза также раскритиковала предложение Потураева, заявив, что высказывание имеет исключительно политическую логику.