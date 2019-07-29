В Байкальске начали эвакуацию жителей из-за угрозы обрушения дамбы

В Слюдянском районе из-за повышения уровня воды в реках объявлен режим ЧС, не исключается вероятность схода селей.

Власти города Байкальска, расположенного в Иркутской области, начали эвакуацию местных жителей в связи с угрозой обрушения дамбы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.

Как сообщает портал irk.ru, речь идёт о возможном прорыве дамбы на реке Солзан и сходе селей в Слюдянском районе, куда входит Байкальск. На прилегающих территориях возле рек Солзан, Харлахты, Большой и Малой Осиновки был введён режим чрезвычайной ситуации. Вследствие этого власти региона приняли решение эвакуировать часть жителей Байкальска.

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших. Однако 27 июля в регионе выпали крупные осадки, паводок начался вновь.

В результате уровень воды в Тулуне поднялся выше критического и составил 752 сантиметра. Из-за угрозы второй волны наводнения спасатели за сутки эвакуировали более тысячи человек.