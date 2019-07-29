Эксперты: Большинство женщин в российских тюрьмах сидят за убийство агрессора

В России наблюдается эпидемия домашнего насилия. В этом уверены блогеры, общественники и создатели акции #Янехотелаумирать, нацеленной на защиту российских женщин от агрессии в семье.

На пресс-конференции в Москве они рассказали, что зачастую россиянки, которые стали жертвами домашнего насилия и в результате травмирующей ситуации, защищая себя, убили своего мучителя, переживают ещё один глобальный стресс. Речь идёт о правоприменительной практике: таких женщин судят не по статье "Самооборона", а по статье "Убийство", что, на взгляд правозащитников, не очень честно.

— Большая часть женщин, которые сидят в России, сидят за убийство агрессора, который их избивал, — заявила одна из авторов флешмоба Александра Митрошина. — Мы сейчас живём в ситуации, когда если происходит домашнее насилие, то итогом всегда выступает чья-то смерть. Будь то жертва, которой просто надоело терпеть, будь то агрессор, который рано или поздно убивает жертву.

На пресс-конференции в НСН была озвучена и такая статистика: по неофициальным данным, от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье. Многие из них могли бы попытаться защитить себя, но дать отпор агрессору мешает страх понести ответственность.

По словам известной правозащитницы Алёны Поповой, главный вопрос возникает к российским судам, которые трактуют применение статьи о самообороне по принципу соразмерности: то есть если преступник был с ножом, то и жертва должна быть с ножом, а не, например, с пистолетом — иначе это будет уже превышение самообороны.

— Но есть пленум Верховного суда, в котором он разъясняет, что соразмерность — это не критерий. Критерий — это соответствие: "моей жизни угрожают" — "я имею право угрожать жизни агрессора", причём любым способом, — объясняет эксперт. — То есть закон как раз менять не нужно, нужно менять его применение.

Напомним, что ранее ЕСПЧ впервые присудил россиянке 20 тысяч евро как жертве домашнего насилия. Но в то же время Лайф рассказывал о вынесенном приговоре безногой россиянке, которая убила мужа-садиста.