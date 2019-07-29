В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной

Воздушное сообщение между странами было закрыто в октябре 2015 года. Инициатором этого решения была Незалежная.

Росавиация готова вести полномасштабные переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.

— Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины, — заявил Нерадько.

Воздушное сообщение между странами отсутствует с 25 октября 2015 года после того, как украинские власти внесли в санкционный список двадцать одного российского авиаперевозчика.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией. Автор обращения утверждает, что из-за запрета полётов страдают простые граждане, которые не могут увидеть родственников. В Крыму выразили готовность начать приём рейсов с Украины.