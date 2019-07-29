Власти Украины создадут русскоязычный телеканал для "борьбы за умы"

Предполагается, что телеканал будет "покрывать" русскоговорящее население по всему миру.

Власти Украины планируют создать "всемирный русскоязычный канал", которой сможет усилить позиции Киева в "информационной войне". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

По его словам, данный телеканал необходим для "борьбы за умы" украинцев, проживающих в ДНР, ЛНР и Крыму, а также для "борьбы за умы" граждан России.

— У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру, сказал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что в команде Зеленского хотят, чтобы данный телеканал был государственным. Однако это не отменяет переговоров с частными каналами относительно передачи авторских прав на использование их контента.

Ранее Лайф писал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет российских соцсетей на территории Незалежной. После чего в середине июля ряд украинских провайдеров разблокировал доступ к российским сайтам.