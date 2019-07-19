Российские "Одноклассники" и "Яндекс" стали снова доступны для украинцев

При этом украинские провайдеры в переписке с Лайфом эту информацию опровергают. По словам их представителей, компании снимут ограничение, когда будет принят соответствующий закон.

Ряд украинских провайдеров разблокировал доступ к российским сайтам и социальным сетям. Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Речь идёт о провайдерах "Воля", Dream line и "Домонет". Как отмечает издание, украинцы получили доступ к сайтам российских СМИ, а также "Яндексу" и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В свою очередь в службе поддержке одного из указанных провайдеров эту информацию Лайфу опровергли.

— Данная информация ложная, компания действует в рамках закона. Когда будет принят закон об отмене запрета, компания снимет ограничение, — отметил в переписке с Лайфом консультант онлайн-поддержки компании "Воля" Денис.

Напомним, в мае 2017-го тогда ещё президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковой системы "Яндекс". Ресурсы были заблокированы на территории Незалежной. После этого началась попытка заместить их "украинским продуктом". В частности, программисты создали соцсеть Ukrainians, а позже появилась "ЕСвое". Первая прекратила существование, вторая потерпела крах на этапе запуска.

Добавим, ранее избранный в этом году президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал запрет российских соцсетей на территории Незалежной.