СМИ: ГБР Украины возбудило новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко за вмешательство в судебный процесс и давление на судей. Об этом сообщает портал "Страна.UA" со ссылкой на источники в ГБР.

Отмечается, что дело было открыто ещё 15 июля и уже внесено в единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что в качестве заявителя выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится не на Украине из-за ряда возбуждённых на него уголовных дел.

По словам Чернушенко, экс-президент и заместитель главы его Администрации Алексей Филатов лично требовали от него вынесения заведомо неверных решений в отношении невиновных. При этом подобные просьбы начались в октябре 2014 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в отношении Петра Порошенко на Украине возбуждено 11 уголовных дел. Но для экс-главы государства это стало поводом для гордости.

Бывший лидер Незалежной 29 июля покинул вместе с семьёй Украину, отказавшись от охраны.